В Госдуме прокомментировали ситуацию с препаратами от СМА
- РИА Новости
В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он выразил мнение, что нужно переводить вопрос на федеральный уровень, если у регионов нет такой возможности.
«Даже в условиях сегодня колоссальных цен, которые нынешние производители на этот препарат вздувают. Кстати, при соответствующей работе с производителем эта цена падает иногда в разы», — отметил депутат.
Ранее главный детский невролог города заслуженный врач России Любовь Бессонова рассказала о ситуации с лечением детей со СМА в Петербурге.