В Госдуме прокомментировали ситуацию с препаратами от СМА

Член комитета Госдумы по охране здоровья кандидат медицинских наук Алексей Куринный прокомментировал ситуацию с препаратом от спинально-мышечной атрофии «Спинраза».

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он выразил мнение, что нужно переводить вопрос на федеральный уровень, если у регионов нет такой возможности.

«Даже в условиях сегодня колоссальных цен, которые нынешние производители на этот препарат вздувают. Кстати, при соответствующей работе с производителем эта цена падает иногда в разы», — отметил депутат.

Ранее главный детский невролог города заслуженный врач России Любовь Бессонова рассказала о ситуации с лечением детей со СМА в Петербурге.