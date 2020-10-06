В Госдуме прокомментировали ситуацию с препаратами от СМА

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Член комитета Госдумы по охране здоровья кандидат медицинских наук Алексей Куринный прокомментировал ситуацию с препаратом от спинально-мышечной атрофии «Спинраза».
В Госдуме прокомментировали ситуацию с препаратами от СМА
  • РИА Новости

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он выразил мнение, что нужно переводить вопрос на федеральный уровень, если у регионов нет такой возможности.

«Даже в условиях сегодня колоссальных цен, которые нынешние производители на этот препарат вздувают. Кстати, при соответствующей работе с производителем эта цена падает иногда в разы», — отметил депутат.

Ранее главный детский невролог города заслуженный врач России Любовь Бессонова рассказала о ситуации с лечением детей со СМА в Петербурге.

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