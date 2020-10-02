Невролог рассказала о ситуации с лечением детей со СМА в Петербурге

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Главный детский невролог города, заслуженный врач России Любовь Бессонова рассказала, что в Санкт-Петербурге более 4 тыс. детей имеют инвалидность, связанную с неврологической патологией, из них 47 детей имеют диагноз «спинальная мышечная атрофия».
Невролог рассказала о ситуации с лечением детей со СМА в Петербурге
  • Pixabay

О том, как таким детям предоставляется медицинская помощь, Любовь Бессонова рассказала в беседе с сайтом «Петербургский дневник».

Как только первый препарат для лечения СМА был зарегистрирован в России — это «Спинраза» производства компании Biogen, — в комитет по здравоохранению стали поступать обращения от родителей с просьбой назначить их детям лекарство.

«Пациенты, которые к нам пришли с вопросами о назначении данного препарата, попали на первый консилиум в ноябре 2019 года. Все, кто подавал запросы, были проконсультированы, представлены на консилиум специалистов, решением которого было согласовано назначение данного препарата по жизненным показаниям», — рассказала врач.

В декабре комитет по здравоохранению определил список из 15 пациентов, которые будут обеспечены препаратом «Спинраза».

«В Петербурге пациенты получают «Спинразу» с мая 2020 года, семь человек из 15. На следующий год в бюджет также заложено приобретение данного лекарства в необходимых объёмах», — сообщила главный детский невролог

Остальные восемь детей из списка получают другие препараты.

В феврале сайт kp.ru сообщал, что во Владимирской области направят 1,5 млрд рублей на обеспечение жителей льготными лекарствами в 2020 году.

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