Невролог рассказала о ситуации с лечением детей со СМА в Петербурге
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О том, как таким детям предоставляется медицинская помощь, Любовь Бессонова рассказала в беседе с сайтом «Петербургский дневник».
Как только первый препарат для лечения СМА был зарегистрирован в России — это «Спинраза» производства компании Biogen, — в комитет по здравоохранению стали поступать обращения от родителей с просьбой назначить их детям лекарство.
«Пациенты, которые к нам пришли с вопросами о назначении данного препарата, попали на первый консилиум в ноябре 2019 года. Все, кто подавал запросы, были проконсультированы, представлены на консилиум специалистов, решением которого было согласовано назначение данного препарата по жизненным показаниям», — рассказала врач.
В декабре комитет по здравоохранению определил список из 15 пациентов, которые будут обеспечены препаратом «Спинраза».
«В Петербурге пациенты получают «Спинразу» с мая 2020 года, семь человек из 15. На следующий год в бюджет также заложено приобретение данного лекарства в необходимых объёмах», — сообщила главный детский невролог
Остальные восемь детей из списка получают другие препараты.
В феврале сайт kp.ru сообщал, что во Владимирской области направят 1,5 млрд рублей на обеспечение жителей льготными лекарствами в 2020 году.