В Удмуртии прокомментировали ситуацию с заболеваемостью ОРВИ

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Более 15 тыс. человек заболели ОРВИ за неделю в Удмуртии.
В Удмуртии прокомментировали ситуацию с заболеваемостью ОРВИ
  • © РИА Новости / Александр Кондратюк

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

С 28 сентября по 4 октября уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превысил эпидпорог на 17,3% за счёт взрослого населения.

С начала сезона проведено 3,6 тыс. исследований на грипп и ОРВИ.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform рассказала о важности вакцинации от гриппа в 2020 году.

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