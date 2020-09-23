Врач рассказала о важности вакцинации от гриппа в 2020 году

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Врач общей практики Ирина Добрецова рассказала о важности вакцинации от гриппа в 2020 году.
Врач рассказала о важности вакцинации от гриппа в 2020 году
  • РИА Новости

«Нужно помнить о том, что иммунитет против гриппа формируется у человека в течение двух недель после вакцинации. Поэтому если вы прямо сейчас сделаете прививку, на завтрашний день у вас защиты ещё не будет», — напомнила она в беседе с Newinform.

Эксперт отметила, что вакцинироваться от гриппа в этом году нужно, так как симптомы данного заболевания и коронавируса могут быть похожи.

«Врачу, когда он вас первый раз видит, клинически очень сложно дифференцировать, заболели ли вы гриппом или коронавирусной инфекцией. А если вы будете привиты от гриппа, ему уже будет понятно, что это с большой вероятностью коронавирусная инфекция», — пояснила Добрецова.

Таким образом, добавила она, протокол ведения сразу будет другим.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Прокопенко в беседе с Nation News рассказал об особенностях вакцинации.

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