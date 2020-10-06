Медведев высказался о темпах ликвидации экологического ущерба в России

Зампредседателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев призвал увеличить темпы и объёмы работ по ликвидации экологического ущерба в стране.

Как отметил Медведев, ссылаясь на данные Минприроды, в настоящий момент общая площадь опасных объектов в России оценивается более чем в 77 тыс. га, где «сосредоточено порядка 350 млн тонн загрязняющих веществ».

По его словам, эти данные «весьма серьёзные».

«Понятно, что нужно увеличивать по возможности и темпы, и объёмы работ по ликвидации накопленного экологического ущерба», — цитирует его ТАСС.

3 октября СК начал проверку в связи с гибелью морских животных на Камчатке.

Как заявляли власти Камчатки, в настоящее время рассматриваются три причины загрязнения воды у побережья полуострова, которые могли привести к гибели морских животных.