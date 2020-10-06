Медведев высказался о темпах ликвидации экологического ущерба в России

Короткая ссылка
Зампредседателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев призвал увеличить темпы и объёмы работ по ликвидации экологического ущерба в стране.
Медведев высказался о темпах ликвидации экологического ущерба в России
  • РИА Новости

Как отметил Медведев, ссылаясь на данные Минприроды, в настоящий момент общая площадь опасных объектов в России оценивается более чем в 77 тыс. га, где «сосредоточено порядка 350 млн тонн загрязняющих веществ».

По его словам, эти данные «весьма серьёзные».

«Понятно, что нужно увеличивать по возможности и темпы, и объёмы работ по ликвидации накопленного экологического ущерба», — цитирует его ТАСС.

3 октября СК начал проверку в связи с гибелью морских животных на Камчатке

Как заявляли власти Камчатки, в настоящее время рассматриваются три причины загрязнения воды у побережья полуострова, которые могли привести к гибели морских животных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить