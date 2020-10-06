Эколог прокомментировал ситуацию на Камчатке

Сопредседатель Союза экологических организаций эколог Андрей Фролов прокомментировал ситуацию на Камчатке.

«Камчатка — уникальный природный и чистый объект, где никогда не возникало никаких экологических проблем по естественным причинам. В противном случае это бы точно заметили местные жители», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, к побережью региона есть большой интерес, в том числе международный, поэтому о ситуации стали говорить.

Директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров предложил исключить природные причины ситуации в Тихом океане на Камчатке. Учёный сообщил, что вулканическая активность не могла вызвать такие последствия.

Ранее сообщалось, что глава Росприроднадзора Светлана Радионова во вторник, 6 октября, отправится на Камчатку, где произошла массовая гибель морских животных.