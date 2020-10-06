В Москве рассказали о грантах учителям за развитие проекта МЭШ

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Столичные учителя получили 3 тыс. грантов за вклад в развитие проекта «Московская электронная школа» (МЭШ).
В Москве рассказали о грантах учителям за развитие проекта МЭШ
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Как отметила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, МЭШ — один из ключевых проектов системы столичного образования.

«Огромный вклад в его развитие вносят наши педагоги: они сегодня входят в число лучших в мире по уровню компьютерной грамотности (по результатам международного исследования ICILS) и активно участвуют в разработке электронных ресурсов», — сказала она.

Ранее, как сообщала НСН, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко прокомментировала ситуацию с началом учебного года.

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