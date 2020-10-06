В Ставропольском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Ставропольском крае выявили 151 случай COVID-19. Выздоровели 107 заболевших.

Об этом сообщает newstracker.ru.

Как отметил губернатор Владимир Владимиров, тестирование для обнаружения новых случаев коронавируса и работа медиков продолжаются постоянно.

«Вместе с тем обстановка остаётся непростой», — сказал он.

В целом по региону зафиксированы 16 978 заболевших.

Также стало известно, что в Тамбовской области внесли изменения в постановление об ограничительных мерах по коронавирусу. Соответствующий документ подписал губернатор Александр Никитин. Об этом сообщает «Тамбовский курьер».

В частности, работодателям советуют перевести на дистанционную работу максимальное количество сотрудников.

Ранее эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам здравоохранения, эксперт по фармацевтическому рынку, клинический фармаколог Александр Эдигер оценил ситуацию с коронавирусом.