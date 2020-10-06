В Ростове-на-Дону на закупку томографов потратят 50 млн рублей

В Ростове-на-Дону выделили 50 млн рублей на закупку томографов.

Об этом пишет сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на сообщение городской администрации.

«Мы понимаем всю серьёзность ситуации и предпринимаем необходимые меры. Для увеличения количества исследований на вирусные пневмонии выделили 50 млн рублей», — уточнил глава администрации города Алексей Логвиненко.

Издание «Новый Севастополь» со ссылкой на заявление губернатора Севастополя Михаила Развожаева сообщило, что на территории севастопольской инфекционной больницы будет построен новый модульный корпус.