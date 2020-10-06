Врач рассказала о работе с недоношенными детьми в Петербурге во время пандемии

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Главный внештатный специалист — неонатолог Санкт-Петербурга, заместитель главного врача по реанимации и анестезиологии детской городской больницы №1 Юлия Горелик рассказала о работе с недоношенными детьми во время пандемии.
Врач рассказала о работе с недоношенными детьми в Петербурге во время пандемии
  • Pixabay

«Реанимировать или оперировать, ещё и не одними руками (а стоят над ребёнком, как правило, трое врачей). И добавьте к этому коронавирус. У нас было четыре реанимационных ребёнка, и мои ребята-реаниматологи работали по шесть часов в СИЗ с этими детьми», — заявила она в беседе с «Петербургским дневником».

По её словам, пациентов везли в реанимационной машине, а в больнице был запущен специальный блок.

Как отметила Горелик, самый маленький пациент с коронавирусом весил 1200 г.

Ранее эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам здравоохранения, эксперт по фармацевтическому рынку, клинический фармаколог Александр Эдигер в беседе с URA.RU оценил ситуацию с коронавирусом.

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