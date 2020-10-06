Врач рассказал о пользе медицинских масок в осенний период

Врач-дерматовенеролог Алексей Едемский рассказал, что с наступлением прохладной погоды медицинская маска может защитить от хейлита — воспаления, которое поражает кожу и слизистую оболочку губ.

Об этом Алексей Едемский рассказал в интервью радио Sputnik.

Меры безопасности, которые граждане должны соблюдать из-за распространения COVID-19, могут помочь избежать хейлита.

«Под маской создаётся парниковый эффект, это не усугубляет хейлит, а может, наоборот, в каком-то смысле улучшить состояние, потому что влажность под маской больше. Медицинская маска больше влияет на высыпания, воспалительные элементы, гиперчувствительность», — предупредил Алексей Едемский.

Ранее терапевт Лариса Алексеева рассказала о главных ошибках при использовании медицинской маски.