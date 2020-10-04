Врач указала на главную ошибку при использовании медицинской маски

Безответственное использование медицинской маски в период пандемии может представлять опасность, рассказала терапевт Лариса Алексеева. Как отметила врач, некоторые люди могут носить одни и те же повязки долгое время, а затем «хватают их всей ладонью» и убирают в карман.

«Больше всего я боюсь масок. Ведь если кто-то чихнёт на тебя на уровне лица, то обязательно попадёт на внешнюю её сторону, которая сразу становится очень опасной. У нас ведь есть очень много людей, как я их называю, неэффективных носителей масок, которые используют одни и те же повязки по 10–15 дней, а то и дольше», — сказала Алексеева в беседе с «Вечерней Москвой».

Она привела в пример случаи, когда людям «становится неудобно», и они «всей ладонью хватают эту маску, сворачивают, убирают в карман».

«Потом теми же руками трогают лицо. Потом ту же маску снова надевают, несут домой, где вирусу в тепле и влаге ещё комфортнее. Это очень опасно», — пояснила врач.

Она напомнила, что использовать маску нужно, чётко следуя рекомендациям Роспотребнадзора.

«Носить не дольше двух часов, затем снимать аккуратно — за дужки, не дотрагиваясь до внешней части, и утилизировать, только поместив в пакет и герметично его закрыв», — подытожила терапевт.

Ранее Минтранс Московской области усилил контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте.