В транспорте Подмосковья усилен контроль масочного режима

Минтранс Московской области усилил в общественном транспорте контроль за соблюдением масочного режима.

«В Подмосковье усилен контроль за соблюдением масочного режима среди пассажиров и водителей», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв подписал постановление, согласно которому в регионе усилен контроль за ношением масок в общественных местах и в транспорте. За нарушение требования граждане заплатят штраф в размере 5 тыс. рублей.

Также Воробьёв заявил, что регион будет обеспечен достаточным количеством доз вакцины от коронавируса к концу года.