В транспорте Подмосковья усилен контроль масочного режима
- РИА Новости
«В Подмосковье усилен контроль за соблюдением масочного режима среди пассажиров и водителей», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв подписал постановление, согласно которому в регионе усилен контроль за ношением масок в общественных местах и в транспорте. За нарушение требования граждане заплатят штраф в размере 5 тыс. рублей.
Также Воробьёв заявил, что регион будет обеспечен достаточным количеством доз вакцины от коронавируса к концу года.