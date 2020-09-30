В транспорте Подмосковья усилен контроль масочного режима

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Минтранс Московской области усилил в общественном транспорте контроль за соблюдением масочного режима.
В транспорте Подмосковья усилен контроль масочного режима
  • РИА Новости

«В Подмосковье усилен контроль за соблюдением масочного режима среди пассажиров и водителей», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв подписал постановление, согласно которому в регионе усилен контроль за ношением масок в общественных местах и в транспорте. За нарушение требования граждане заплатят штраф в размере 5 тыс. рублей.

Также Воробьёв заявил, что регион будет обеспечен достаточным количеством доз вакцины от коронавируса к концу года.

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