Воробьёв рассказал о ситуации с вакциной от COVID-19 в Подмосковье
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«Что касается прививки от коронавируса: сейчас идёт активная фаза пострегистрационных испытаний, и после того как она будет завершена, она (вакцина) поступит, и (прививки) будут делаться по ОМС. Мы ждём, что к концу года доступность этих прививок будет достаточной», — приводит ТАСС слова Воробьёва.
Он отметил, что все жители региона должны соблюдать все меры безопасности: «Это дистанция, маски, перчатки».
«Всё это принципиально важно, особенно в местах скопления людей», — добавил он.
Ранее сообщалось, что в больницах Подмосковья появятся новые аппараты для малоинвазивных операций.