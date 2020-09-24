Воробьёв рассказал о ситуации с вакциной от COVID-19 в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что регион будет обеспечен достаточным количеством доз вакцины от коронавируса к концу года.

«Что касается прививки от коронавируса: сейчас идёт активная фаза пострегистрационных испытаний, и после того как она будет завершена, она (вакцина) поступит, и (прививки) будут делаться по ОМС. Мы ждём, что к концу года доступность этих прививок будет достаточной», — приводит ТАСС слова Воробьёва.

Он отметил, что все жители региона должны соблюдать все меры безопасности: «Это дистанция, маски, перчатки».

«Всё это принципиально важно, особенно в местах скопления людей», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в больницах Подмосковья появятся новые аппараты для малоинвазивных операций.