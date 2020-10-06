Более 4 млн россиян сократили зарплату из-за коронавируса
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
Отмечается, что сокращение зарплаты за указанный период коснулось 4,6 млн россиян, что составляет 6,2% от общего числа рабочего населения.
Основной причиной сокращения стал отпуск без сохранения зарплаты, который взяли 2,4 млн работников.
Ранее стало известно, что по сообщениям оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, в Москве начиная с марта 2020 года штрафные санкции коснулись каждого десятого жителя столицы.