В Москве рассказали о штрафах в период самоизоляции

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По сообщениям оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, начиная с марта 2020 года штрафные санкции коснулись каждого десятого жителя столицы.
В Москве рассказали о штрафах в период самоизоляции
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт газеты «Известия».

Начиная с марта, москвичи и гости столицы получили 752 тыс. штрафов.

«Если учесть, что в апреле-июне режим самоизоляции должны были соблюдать, как минимум, 8 млн человек, то штрафы коснулись каждого десятого», — говорится в сообщении.

Бизнес штрафовали свыше 27 тыс. раз. В 150 случаях применялась максимально строгая мера — временная приостановка деятельности.

Сообщается, что на пике самоизоляции число пассажиров на дорогах снизилось в 4—5 раз.

Более 95% инфицированных москвичей «добросовестно соблюдали режим самоизоляции».

В сообщении отмечается, что за два месяца уровень заболеваемости снизился в 10 раз.

Как передаёт телеканал «360», в общественном транспорте Московской области усилены меры по контролю за соблюдением масочного режима.

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