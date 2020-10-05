В Минприроды прокомментировали ситуацию на Камчатке
- РИА Новости
«Все анализы, которые мы взяли, все анализы, которые мы зафиксировали с Росприроднадзором, они говорят нам о том, что никаких превышений ПДК (предельно допустимых концентраций вредных веществ. — RT) по нефтепродуктам ни в воде, ни на суше нет. Скорее всего, это не техногенного происхождения», — сказал он.
По словам министра, некоторые академики РАН выдвинули гипотезу о естественной причине катастрофы, передаёт РИА Новости.
«После штормов происходит повышение токсичности микроорганизмов в этой зоне, которое приводит к изменениям в кислороде, и из-за этого эти явления могут происходить. Такое фиксируется — очень часто бывает в районе японских островов», — добавил Кобылкин.
3 октября СК начал проверку в связи с гибелью морских животных на Камчатке.
Как заявляли власти Камчатки, в настоящее время рассматриваются три причины загрязнения воды у побережья полуострова, которые могли привести к гибели морских животных.
Среди них — версии техногенного загрязнения, природных воздействий и явлений, а также версия сейсмической активности.
Подробнее — в материале RT.