В Минприроды прокомментировали ситуацию на Камчатке

Загрязнение на Камчатке, вероятнее всего, вызвано не причинами техногенного характера. Об этом, как передаёт ТАСС, заявил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин.

«Все анализы, которые мы взяли, все анализы, которые мы зафиксировали с Росприроднадзором, они говорят нам о том, что никаких превышений ПДК (предельно допустимых концентраций вредных веществ. — RT) по нефтепродуктам ни в воде, ни на суше нет. Скорее всего, это не техногенного происхождения», — сказал он.

По словам министра, некоторые академики РАН выдвинули гипотезу о естественной причине катастрофы, передаёт РИА Новости.

«После штормов происходит повышение токсичности микроорганизмов в этой зоне, которое приводит к изменениям в кислороде, и из-за этого эти явления могут происходить. Такое фиксируется — очень часто бывает в районе японских островов», — добавил Кобылкин.

3 октября СК начал проверку в связи с гибелью морских животных на Камчатке.

Как заявляли власти Камчатки, в настоящее время рассматриваются три причины загрязнения воды у побережья полуострова, которые могли привести к гибели морских животных.

Среди них — версии техногенного загрязнения, природных воздействий и явлений, а также версия сейсмической активности.

Подробнее — в материале RT.