«Признак системной проблемы»: губернатор Камчатки пообещал уволить скрывавших факт загрязнения побережья чиновников

Должностные лица Камчатского края, которые «приукрашивали или замалчивали» ситуацию с экологической обстановкой в регионе, будут уволены. Об этом заявил губернатор Владимир Солодов. По его словам, местные власти впервые столкнулись с подобным загрязнением, источник которого ещё предстоит установить. Для этих целей в Москву уже отправили 250 кг проб воды, песка, образцов погибших морских животных. Ожидается, что первые результаты исследования станут известны в понедельник, 5 октября.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов пообещал наказать причастных к сокрытию информации о реальной экологической обстановке в регионе. Об этом он сообщил в своём видеообращении, опубликованном в Instagram.

«Сразу могу сказать, что, если в процессе работы выяснится, что кто-то из должностных лиц Камчатского края приукрашивал факты или замалчивал их, сразу будут уволены должностные лица. В отношении федеральных структур я буду обращаться с ходатайством об аналогичных мерах ответственности», — пообещал Солодов.

Он также предложил создать единую систему экологического мониторинга, в которой будут задействованы не только органы власти, но и общественные организации, горожане и блогеры.

«То, с чем мы сейчас сталкиваемся, это признак системной проблемы, связанной с тем, что на Камчатке мы гордимся нашей природой, но при этом ещё очень много предстоит сделать для того, чтобы её защитить... То, что мы видим на Халактырском пляже, подталкивает к пониманию того, что система мониторинга неэффективна, я готов выходить с инициативой на федеральный уровень о создании единой системы мониторинга потенциально неблагоприятных экологических явлений», — подчеркнул губернатор.

Кроме того, пресс-служба правительства Камчатского края сообщила, что в Москву отправлены пробы воды, песка, донных отложений, образцы погибших моллюсков, морских животных — их общий вес составляет 250 кг. В столице изучением материалов займутся сотрудники российских центров токсикологии, химии и биологии, а также специалисты с мировым именем. Пробы были взяты утром 4 октября с поверхности, из глубины и с береговой полосы в нескольких точках: в районе Халактырского пляжа, в бухтах Малая и Большая Лагерная, в акватории Авачинской бухты. В свою очередь, и. о. начальника регионального главка МЧС России Юрий Карташёв добавил, что на следующей неделе будет взят ещё ряд проб.

Как сообщил Владимир Солодов на встрече с представителями общественных организаций, горожанами и сёрфингистами, первые данные анализов будут предоставлены специалистами в понедельник, 5 октября. По его словам, так как у властей Камчатского края нет сведений об источнике загрязнения, не следует заниматься «гаданием на кофейной гуще».

«Визуальный анализ не позволяет установить какого-либо локального загрязнения. Осмотр с квадрокоптера показал: нет пятна, нет изменения цвета. Оно было во вторник — среду, но тоже не носило локального характера, чтобы можно было бы, как, допустим, нефтяное пятно, оградить боновыми заграждениями, как бы собрать. Был изменённый цвет... Сейчас визуально никаких нарушений нет», — отметил губернатор, подчеркнув, что это не свидетельствует о стабилизации экологической ситуации.

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По его словам, произошло мощное загрязнение, причиной которого стал крупный выброс загрязняющих веществ. Он констатировал, что власти Камчатки впервые сталкиваются с подобным.

Губернатор также дал поручение краевому Министерству здравоохранения дополнительно обследовать людей, прежде всего сёрфингистов, пострадавших от загрязнения акватории у Халактырского пляжа.

«Самое главное для нас сейчас — здоровье наших жителей. Вызывает тревогу негативное воздействие воды на самочувствие людей, сёрферов. Эти факты есть, они подтверждены медиками, и с этим надо разбираться», — указал он.

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что ведущие научно-исследовательские центры подключатся к работе по оценке и восстановлению картины загрязнения воды в Авачинском заливе на Камчатке. Она также сообщила, что северо-восточное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовства) возбудило дело об административном правонарушении по факту ЧП.

«Возбуждено административное производство по признакам нарушения статьи 8.42. КоАП (нарушение специального режима осуществления хозяйственной деятельности на прибрежной защитной полосе)», — подчеркнула Яровая.

Ранее в Камчатском крае — на Халактырском пляже, в Большой и Малой Лагерных бухтах и в бухте Бабьей — были обнаружены десятки мёртвых морских животных. При этом сёрфингисты рассказали об изменении цвета воды и пожаловались на ухудшившееся самочувствие. Исследования проб показали, что в водах Тихого океана превышено содержание нефтепродуктов в 3,6 раза, фенола — в 2,5 раза.

Вице-премьер России, полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил оперативно устранить последствия загрязнений. Следственный комитет организовал процессуальную проверку, по её итогам краевое ведомство представит отчёт главе СК Александру Бастрыкину.