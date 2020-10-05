В Удмуртии начнёт работу консультативный медицинский центр

Короткая ссылка
Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о начале работы консультативного центра для амбулаторных больных.
В Удмуртии начнёт работу консультативный медицинский центр
  • Pixabay

Как сообщает izh.kp.ru, специалисты будут обслуживать пациентов по телефону.

Эта мера принята для того, чтобы снизить поток пациентов в больницах Удмуртии.

Специалисты центра будут проводить консультации по определённому чек-листу симптомов, чтобы заболевшие граждане смогли получить рекомендации по лечению, не выходя из дома.

Ранее в беседе с ФАН депутат Госдумы академик РАН учёный-эпидемиолог Геннадий Онищенко оценил ситуацию с переболевшими COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить