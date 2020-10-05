В Удмуртии начнёт работу консультативный медицинский центр

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о начале работы консультативного центра для амбулаторных больных.

Как сообщает izh.kp.ru, специалисты будут обслуживать пациентов по телефону.

Эта мера принята для того, чтобы снизить поток пациентов в больницах Удмуртии.

Специалисты центра будут проводить консультации по определённому чек-листу симптомов, чтобы заболевшие граждане смогли получить рекомендации по лечению, не выходя из дома.

Ранее в беседе с ФАН депутат Госдумы академик РАН учёный-эпидемиолог Геннадий Онищенко оценил ситуацию с переболевшими COVID-19.