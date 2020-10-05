В Удмуртии начнёт работу консультативный медицинский центр
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Как сообщает izh.kp.ru, специалисты будут обслуживать пациентов по телефону.
Эта мера принята для того, чтобы снизить поток пациентов в больницах Удмуртии.
Специалисты центра будут проводить консультации по определённому чек-листу симптомов, чтобы заболевшие граждане смогли получить рекомендации по лечению, не выходя из дома.
Ранее в беседе с ФАН депутат Госдумы академик РАН учёный-эпидемиолог Геннадий Онищенко оценил ситуацию с переболевшими COVID-19.