Эпидемиолог дал рекомендации на период пандемии
- РИА Новости
«Если в общественном транспорте много народу (а с этим бороться никак невозможно), он является местом повышенной опасности», — заявил он в беседе с URA.RU.
Как считает эксперт, желательно избегать традиционно загруженных маршрутов и веток метро.
Аграновский также советует не посещать популярные магазины, особенно небольшие.
В список эксперта попали и заведения общепита. Кроме того, он считает необходимым воздержаться от семейных сборов.
Ранее в беседе с ФАН депутат Госдумы академик РАН учёный-эпидемиолог Геннадий Онищенко оценил ситуацию с переболевшими COVID-19.