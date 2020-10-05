Эпидемиолог дал рекомендации на период пандемии

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Эпидемиолог доктор биологических наук Алексей Аграновский дал рекомендации на период пандемии COVID-19.
Эпидемиолог дал рекомендации на период пандемии
  • РИА Новости

«Если в общественном транспорте много народу (а с этим бороться никак невозможно), он является местом повышенной опасности», — заявил он в беседе с URA.RU.

Как считает эксперт, желательно избегать традиционно загруженных маршрутов и веток метро.

Аграновский также советует не посещать популярные магазины, особенно небольшие.

В список эксперта попали и заведения общепита. Кроме того, он считает необходимым воздержаться от семейных сборов.

Ранее в беседе с ФАН депутат Госдумы академик РАН учёный-эпидемиолог Геннадий Онищенко оценил ситуацию с переболевшими COVID-19.

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