В Оренбургской области рассказали о работе студентов-медиков во время пандемии
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- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональный Минздрав.
Всего направлены почти 300 человек. Например, 38 студентов педиатрического факультета и 102 студента лечебного подключились к работе в учреждениях Оренбурга.
С 6 октября в больнице помогать будут 36 студентов-педиатров и 116 «лечебников».
К работе допускаются только учащиеся шестых курсов.
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