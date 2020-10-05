В Оренбургской области рассказали о работе студентов-медиков во время пандемии

В Оренбургской области рассказали о работе студентов ОрГМУ во время пандемии.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональный Минздрав.

Всего направлены почти 300 человек. Например, 38 студентов педиатрического факультета и 102 студента лечебного подключились к работе в учреждениях Оренбурга.

С 6 октября в больнице помогать будут 36 студентов-педиатров и 116 «лечебников».

К работе допускаются только учащиеся шестых курсов.

Ранее в беседе с ФАН депутат Госдумы академик РАН учёный-эпидемиолог Геннадий Онищенко оценил ситуацию с переболевшими COVID-19.