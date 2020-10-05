В Госдуме заявили о необходимости создать новую концепцию производственной медицины

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Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов заявил о необходимости создать новую концепцию производственной медицины.
В Госдуме заявили о необходимости создать новую концепцию производственной медицины
  • РИА Новости

«Возьмём, к примеру, ситуацию с коронавирусом. При распространении инфекции, на пути к пику заболеваемости многим предприятиям пришлось остановить производственный процесс. И посмотрите, как всего лишь месяц экономического простоя чувствуется во всём мире», — цитирует депутата «Парламентская газета».

По словам Морозова, какие-то компании могли бы избежать крайних мер, если бы компетентные рекомендации для них, а не в целом для отрасли составляли медики, санитарные врачи.

Как полагает депутат, у директора завода должна быть возможность или принять в штат таких специалистов, или привлечь к сотрудничеству представителей Роспотребнадзора.

Ранее профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская в беседе с НСН оценила перспективы рынка труда в России.

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