Суд по делу о нападении рыбаков из КНДР на российских пограничников отложен

Приморский краевой суд перенёс на 6 октября рассмотрение дела в отношении 14 рыбаков из КНДР, обвиняемых в нападении в 2019 году на российских пограничников в Приморье, сообщил РИА Новости представитель суда.

РИА Новости

«Рассмотрение дела отложили на завтра, 14:00 (07:00 мск)», — приводит агентство слова собеседника. 3 июля один из северокорейских моряков, совершивших нападение на приморских пограничников прошлой осенью, был приговорён к четырём годам колонии общего режима В ноябре 2019 года погранслужба России задержала в Приморье 18 рыбаков-браконьеров из Северной Кореи, которые на трёх судах занимались нелегальным отловом крабов в Приморском крае.