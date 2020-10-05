Суд по делу о нападении рыбаков из КНДР на российских пограничников отложен

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Приморский краевой суд перенёс на 6 октября рассмотрение дела в отношении 14 рыбаков из КНДР, обвиняемых в нападении в 2019 году на российских пограничников в Приморье, сообщил РИА Новости представитель суда.
Суд по делу о нападении рыбаков из КНДР на российских пограничников отложен
  • РИА Новости

«Рассмотрение дела отложили на завтра, 14:00 (07:00 мск)», — приводит агентство слова собеседника.

3 июля один из северокорейских моряков, совершивших нападение на приморских пограничников прошлой осенью, был приговорён к четырём годам колонии общего режима

В ноябре 2019 года погранслужба России задержала в Приморье 18 рыбаков-браконьеров из Северной Кореи, которые на трёх судах занимались нелегальным отловом крабов в Приморском крае.

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