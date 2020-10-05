Суд по делу о нападении рыбаков из КНДР на российских пограничников отложен
- РИА Новости
«Рассмотрение дела отложили на завтра, 14:00 (07:00 мск)», — приводит агентство слова собеседника.
3 июля один из северокорейских моряков, совершивших нападение на приморских пограничников прошлой осенью, был приговорён к четырём годам колонии общего режима
В ноябре 2019 года погранслужба России задержала в Приморье 18 рыбаков-браконьеров из Северной Кореи, которые на трёх судах занимались нелегальным отловом крабов в Приморском крае.