Браконьер из КНДР приговорён к четырём годам за нападение на пограничников

Один из северокорейских моряков, совершивших нападение на приморских пограничников прошлой осенью, был приговорён к четырём годам колонии общего режима.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Находкинского городского суда.

Отмечается, что всего обвиняемых браконьеров трое.

Также сообщается, что рассмотрение дел двух других обвиняемых отложено до осени.

26 ноября 2019 года погранслужба России задержала в Приморье 18 рыбаков-браконьеров из Северной Кореи, которые на трёх судах занимались нелегальным отловом крабов в Приморском крае.