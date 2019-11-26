Российские пограничники задержали в Приморье 18 браконьеров из Северной Кореи

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Погранслужба России задержала в Приморье 18 рыбаков-браконьеров из Северной Кореи, которые на трёх судах занимались нелегальным отловом крабов в Приморском крае, передаёт NewInform со ссылкой на сообщение пограничного управления ФСБ России.
Российские пограничники задержали в Приморье 18 браконьеров из Северной Кореи
  • РИА Новости

«Силами береговой охраны пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в минувшие выходные пресечена противоправная деятельность трёх маломерных судов КНДР», — уточняется в сообщении.

По информации ведомства, задержаны 18 иностранных рыбаков, у которых обнаружены и изъяты орудия лова, а также порядка 1600 особей живого краба-стригуна опилио.

Животных выпустили в естественную среду обитания. В отношении нарушителей проводится проверка.

Ранее посол России в Пхеньяне Александр Мацегора сообщил, что обсудил с замминистра рыбного хозяйства КНДР ситуацию с северокорейскими браконьерами.

Rostovgazeta.ru также сообщала, что в Ростовской области у браконьеров изъяли рыбу на 3 млн рублей.

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