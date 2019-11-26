Российские пограничники задержали в Приморье 18 браконьеров из Северной Кореи
- РИА Новости
«Силами береговой охраны пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в минувшие выходные пресечена противоправная деятельность трёх маломерных судов КНДР», — уточняется в сообщении.
По информации ведомства, задержаны 18 иностранных рыбаков, у которых обнаружены и изъяты орудия лова, а также порядка 1600 особей живого краба-стригуна опилио.
Животных выпустили в естественную среду обитания. В отношении нарушителей проводится проверка.
Ранее посол России в Пхеньяне Александр Мацегора сообщил, что обсудил с замминистра рыбного хозяйства КНДР ситуацию с северокорейскими браконьерами.
Rostovgazeta.ru также сообщала, что в Ростовской области у браконьеров изъяли рыбу на 3 млн рублей.