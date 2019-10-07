В Ростовской области у браконьеров изъяли рыбу на 3 млн рублей
- РИА Новости
Нарушители занимались незаконным выловом рыбы. Они попытались скрыться на моторной лодке, но их догнали на катере.
«У них нашли более одного километра сетей, в которых находились 1,5 тыс. рыб», — заявили в ведомстве.
Размер ущерба оценивается примерно в 3 млн рублей.
Задержанные привлечены к административной ответственности. Решается вопрос о заведении уголовного дела.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области завели уголовные дела по итогам операции «Нерест».