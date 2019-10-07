В Ростовской области у браконьеров изъяли рыбу на 3 млн рублей

В Азовском районе задержали четверых браконьеров, сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на погрануправление ФСБ России по Ростовской области.

Нарушители занимались незаконным выловом рыбы. Они попытались скрыться на моторной лодке, но их догнали на катере.

«У них нашли более одного километра сетей, в которых находились 1,5 тыс. рыб», — заявили в ведомстве.

Размер ущерба оценивается примерно в 3 млн рублей.

Задержанные привлечены к административной ответственности. Решается вопрос о заведении уголовного дела.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области завели уголовные дела по итогам операции «Нерест».