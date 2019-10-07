В Ростовской области у браконьеров изъяли рыбу на 3 млн рублей

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В Азовском районе задержали четверых браконьеров, сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на погрануправление ФСБ России по Ростовской области.
В Ростовской области у браконьеров изъяли рыбу на 3 млн рублей
  • РИА Новости

Нарушители занимались незаконным выловом рыбы. Они попытались скрыться на моторной лодке, но их догнали на катере.

«У них нашли более одного километра сетей, в которых находились 1,5 тыс. рыб», — заявили в ведомстве.

Размер ущерба оценивается примерно в 3 млн рублей.

Задержанные привлечены к административной ответственности. Решается вопрос о заведении уголовного дела.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области завели уголовные дела по итогам операции «Нерест».

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