В Приморье вынесен приговор по делу о нападении моряков из КНДР на российских пограничников

Суд вынес ещё один приговор по уголовному делу о нападении северокорейских моряков на сотрудников пограничной службы Приморья.

Об этом пишет ИА PrimaMedia со ссылкой на сообщение прокуратуры края.

«Находкинский городской суд Приморского края вынес приговор по уголовному делу в отношении иностранного гражданина. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК России («Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти»). В суде установлено, что в сентябре 2019 года сотрудники пограничной службы при патрулировании в Японском море обнаружили рыбопромысловое судно в сопровождении маломерных плавательных средств, экипаж которых участвовал в незаконной добыче водных биоресурсов (кальмара). В связи с этим приняты меры к их задержанию, досмотру и доставлению в порт Находка», — уточнили специалисты.

Северокорейские рыбаки пытались отбиться от ареста подручными средствами: четверо пограничников получили телесные повреждения различной степени тяжести, один — огнестрельное ранение. Один браконьер был убит при задержании.

Суд приговорил моряка из КНДР к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Один из фигурантов уже осуждён на четыре года. В отношении ещё 15 нападавших уголовные дела находятся на рассмотрении в суде.

Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей Надыма, незаконно охотившихся на диких оленей.