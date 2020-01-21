На Ямале завели дело по факту незаконной охоты на диких оленей

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На Ямале возбуждено уголовное дело на двух жителей Надыма, незаконно охотившихся на диких оленей.
На Ямале завели дело по факту незаконной охоты на диких оленей
  • © РИА Новости

Как сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу окружной прокуратуры ЯНАО, браконьеры задержаны на территории Надымского государственного природного заповедника.

«У двух жителей Надыма обнаружено три разделанные туши диких северных оленей», — отметили в ведомстве.

Против мужчин возбудили уголовное дело по статье УК России «Незаконная охота с причинением крупного ущерба».

В пресс-службе уточнили, что охота на дикого северного оленя запрещена по распоряжению окружного правительства до 1 августа 2020 года.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле городской прокуратуры.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Республике Крым рассказали о мерах по борьбе с браконьерством в 2019 году.

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