На Ямале завели дело по факту незаконной охоты на диких оленей

На Ямале возбуждено уголовное дело на двух жителей Надыма, незаконно охотившихся на диких оленей.

Как сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу окружной прокуратуры ЯНАО, браконьеры задержаны на территории Надымского государственного природного заповедника.

«У двух жителей Надыма обнаружено три разделанные туши диких северных оленей», — отметили в ведомстве.

Против мужчин возбудили уголовное дело по статье УК России «Незаконная охота с причинением крупного ущерба».

В пресс-службе уточнили, что охота на дикого северного оленя запрещена по распоряжению окружного правительства до 1 августа 2020 года.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле городской прокуратуры.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Республике Крым рассказали о мерах по борьбе с браконьерством в 2019 году.