На Ямале завели дело по факту незаконной охоты на диких оленей
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Как сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу окружной прокуратуры ЯНАО, браконьеры задержаны на территории Надымского государственного природного заповедника.
«У двух жителей Надыма обнаружено три разделанные туши диких северных оленей», — отметили в ведомстве.
Против мужчин возбудили уголовное дело по статье УК России «Незаконная охота с причинением крупного ущерба».
В пресс-службе уточнили, что охота на дикого северного оленя запрещена по распоряжению окружного правительства до 1 августа 2020 года.
Ход расследования уголовного дела находится на контроле городской прокуратуры.
Ранее «Крыминформ» сообщал, что в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Республике Крым рассказали о мерах по борьбе с браконьерством в 2019 году.