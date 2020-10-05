На Сахалине школьники ушли на каникулы из-за коронавируса
- РИА Новости
«Сахалинские школьники на две недели раньше уходят на каникулы. Такое решение региональные власти приняли в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией», — говорится в официальном Telegram-канале Лимаренко.
Он уточнил, что для безопасности школьников каникулы пройдут с 12 по 18 октября.
Уточняется, что после завершения досрочных каникул возможен переход на дистанционное обучение «в течение одной недели после каникул».
В Бурятии также сообщили о переводе школьников на дистанционное обучение.
Ранее бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» вирусолог Александр Чепурнов заявил URA.RU, что иммунитет к коронавирусной инфекции способен сохраняться до шести месяцев.