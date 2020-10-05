На Сахалине школьники ушли на каникулы из-за коронавируса

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что сахалинские школьники уйдут на каникулы на две недели раньше из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Сахалинские школьники на две недели раньше уходят на каникулы. Такое решение региональные власти приняли в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией», — говорится в официальном Telegram-канале Лимаренко.

Он уточнил, что для безопасности школьников каникулы пройдут с 12 по 18 октября.

Уточняется, что после завершения досрочных каникул возможен переход на дистанционное обучение «в течение одной недели после каникул».

В Бурятии также сообщили о переводе школьников на дистанционное обучение.

Ранее бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» вирусолог Александр Чепурнов заявил URA.RU, что иммунитет к коронавирусной инфекции способен сохраняться до шести месяцев.