В Бурятии сообщили о переводе школьников на дистанционное обучение

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Школы Улан-Удэ, Иволгинского района и других населённых пунктов Бурятии переходят на дистанционную форму обучения в связи с осложнившейся обстановкой с коронавирусной инфекцией.
В Бурятии сообщили о переводе школьников на дистанционное обучение
  • РИА Новости
  • © Владимир Трефилов

Как отмечается на сайте Республики Бурятия, «на 14 дней общеобразовательные организации в городах Улан-Удэ, Северобайкальске, Гусиноозерске, посёлках Курумкан, Верхний Саянтуй и Нижний Саянтуй Тарбагатайского района и на всей территории Иволгинского района переходят на дистанционную форму обучения».

Ранее сообщалось, что ограничительные меры, которые были введены из-за ситуации с коронавирусом в Бурятии, продлены до конца октября.

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с НСН оценил эффективность перевода части граждан, работающих в Москве, на удалённый режим работы.

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