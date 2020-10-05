В Бурятии сообщили о переводе школьников на дистанционное обучение
- РИА Новости
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Как отмечается на сайте Республики Бурятия, «на 14 дней общеобразовательные организации в городах Улан-Удэ, Северобайкальске, Гусиноозерске, посёлках Курумкан, Верхний Саянтуй и Нижний Саянтуй Тарбагатайского района и на всей территории Иволгинского района переходят на дистанционную форму обучения».
Ранее сообщалось, что ограничительные меры, которые были введены из-за ситуации с коронавирусом в Бурятии, продлены до конца октября.
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с НСН оценил эффективность перевода части граждан, работающих в Москве, на удалённый режим работы.