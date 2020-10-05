В Бурятии сообщили о переводе школьников на дистанционное обучение

Школы Улан-Удэ, Иволгинского района и других населённых пунктов Бурятии переходят на дистанционную форму обучения в связи с осложнившейся обстановкой с коронавирусной инфекцией.

Как отмечается на сайте Республики Бурятия, «на 14 дней общеобразовательные организации в городах Улан-Удэ, Северобайкальске, Гусиноозерске, посёлках Курумкан, Верхний Саянтуй и Нижний Саянтуй Тарбагатайского района и на всей территории Иволгинского района переходят на дистанционную форму обучения».

Ранее сообщалось, что ограничительные меры, которые были введены из-за ситуации с коронавирусом в Бурятии, продлены до конца октября.

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с НСН оценил эффективность перевода части граждан, работающих в Москве, на удалённый режим работы.