Меры по COVID-19 в Бурятии продлены до конца октября

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Ограничительные меры, которые были введены из-за ситуации с коронавирусом в Бурятии, продлены до конца октября.
Меры по COVID-19 в Бурятии продлены до конца октября
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«Все ограничительные меры, которые действуют на сегодня, продлены до конца октября», — цитирует ТАСС региональный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией.

В регионе запрещено проведение массовых мероприятий, остановлена работа мест скопления людей.

Сохраняется режим самоизоляции для людей старше 65 лет и для людей с хроническими заболеваниями.

Ранее в Бурятии оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией разрешил возобновить работу бассейнов и тренировки членов сборных спортивных команд.

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