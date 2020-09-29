Меры по COVID-19 в Бурятии продлены до конца октября

Ограничительные меры, которые были введены из-за ситуации с коронавирусом в Бурятии, продлены до конца октября.

«Все ограничительные меры, которые действуют на сегодня, продлены до конца октября», — цитирует ТАСС региональный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией.

В регионе запрещено проведение массовых мероприятий, остановлена работа мест скопления людей.

Сохраняется режим самоизоляции для людей старше 65 лет и для людей с хроническими заболеваниями.

Ранее в Бурятии оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией разрешил возобновить работу бассейнов и тренировки членов сборных спортивных команд.