В Бурятии разрешили возобновить работу бассейнов

В Бурятии оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией разрешил возобновить работу бассейнов и тренировки членов сборных спортивных команд. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Отмечается, что 11 сентября на заседании оперштаба была поддержана инициатива Министерства спорта и молодёжной политики Бурятии о возобновлении занятий физической культурой и спортом бесконтактными неигровыми способами в учреждениях физической культуры и спорта. В том числе занятия возобновят в открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах и фитнес-клубах.

При этом организация занятий в бассейнах спортивного назначения возможна из расчёта не более одного человека на 10 кв. м площади дорожки бассейна.

Ранее в Магаданской области продлили режим повышенной готовности до конца сентября.