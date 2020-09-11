В Бурятии разрешили возобновить работу бассейнов

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В Бурятии оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией разрешил возобновить работу бассейнов и тренировки членов сборных спортивных команд. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
В Бурятии разрешили возобновить работу бассейнов
  • АГН «Москва»
  • © Игорь Иванко

Отмечается, что 11 сентября на заседании оперштаба была поддержана инициатива Министерства спорта и молодёжной политики Бурятии о возобновлении занятий физической культурой и спортом бесконтактными неигровыми способами в учреждениях физической культуры и спорта. В том числе занятия возобновят в открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах и фитнес-клубах.

При этом организация занятий в бассейнах спортивного назначения возможна из расчёта не более одного человека на 10 кв. м площади дорожки бассейна.

Ранее в Магаданской области продлили режим повышенной готовности до конца сентября.

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