В Бурятии разрешили возобновить работу бассейнов
- АГН «Москва»
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Отмечается, что 11 сентября на заседании оперштаба была поддержана инициатива Министерства спорта и молодёжной политики Бурятии о возобновлении занятий физической культурой и спортом бесконтактными неигровыми способами в учреждениях физической культуры и спорта. В том числе занятия возобновят в открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах и фитнес-клубах.
При этом организация занятий в бассейнах спортивного назначения возможна из расчёта не более одного человека на 10 кв. м площади дорожки бассейна.
Ранее в Магаданской области продлили режим повышенной готовности до конца сентября.