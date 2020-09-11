В Магаданской области продлили режим повышенной готовности
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«Члены оперативного штаба обсудили план мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции и, учитывая текущую эпидемиологическую обстановку, приняли решение о продлении в Магаданской области режима повышенной готовности на 14 дней», — заявили в пресс-службе правительства области.
Режим повышенной готовности был введён в регионе с 18 марта.
По данным на 10 сентября, в Магаданской области за сутки был выявлен 31 новый случай коронавируса. Общее число случаев COVID-19 в регионе — 2307, в том числе 19 человек скончались, 1748 выздоровели.
Ранее портал «Реальное время» сообщил, что в Роспотребнадзоре Татарстана прокомментировали ситуацию в школах на фоне коронавируса.