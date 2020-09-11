В Магаданской области продлили режим повышенной готовности до конца сентября в связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой. Как передаёт ТАСС, соответствующее решение принято губернатором региона Сергеем Носовым.

«Члены оперативного штаба обсудили план мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции и, учитывая текущую эпидемиологическую обстановку, приняли решение о продлении в Магаданской области режима повышенной готовности на 14 дней», — заявили в пресс-службе правительства области.

Режим повышенной готовности был введён в регионе с 18 марта.

По данным на 10 сентября, в Магаданской области за сутки был выявлен 31 новый случай коронавируса. Общее число случаев COVID-19 в регионе — 2307, в том числе 19 человек скончались, 1748 выздоровели.

Ранее портал «Реальное время» сообщил, что в Роспотребнадзоре Татарстана прокомментировали ситуацию в школах на фоне коронавируса.