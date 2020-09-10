В Томске на карантин из-за коронавирусной инфекции закрыли два класса средней общеобразовательной школы №37.

«С сегодняшнего дня, да, два класса (закрыты). Это связано с тем, что мама двух учениц заболела (коронавирусной инфекцией), девочки в разные классы ходят — 5-й и 7-й», — цитирует vtomske.ru директора учебного заведения Александра Иванова.

Он уточнил, что существует определённый алгоритм работы для школ в подобных ситуациях. В ближайшие две недели дети из закрытых классов будут учиться дистанционно, а врачи будут за ними наблюдать, отметил директор.

Александр Иванов подчеркнул, что среди учеников заболевших COVID-19 нет.

Как сообщал ранее портал «Реальное время», в Роспотребнадзоре Татарстана прокомментировали ситуацию в школах на фоне коронавируса.