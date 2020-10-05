Военные химики проконтролируют демонтаж цеха «Усольехимпрома»

Пресс-служба Центрального военного округа заявила, что военные химики из сводного отряда Минобороны в Усолье-Сибирском Иркутской области приступили к обеспечению химической безопасности работ по демонтажу цеха ртутного электролиза «Усольехимпрома».

«В ходе проведения работ военнослужащие подразделений войск РХБ защиты применяют авторазливочные станции АРС-14КМ и универсальную тепловую машину УТМ-80М», — цитирует заявление РИА Новости.

Отмечается, что данная техника позволяет обрабатывать железобетонные конструкции водой и ставить высотные водяные завесы для предотвращения образования и распространения пылевого облака.

Как отметили в пресс-службе, вместе с этим специалисты ежедневно проводят химический мониторинг воздуха в районе рабочей площадки.

В мероприятиях по обеспечению безопасности в ликвидации последствий принимают участие более 60 военнослужащих, задействовано 20 единиц военной техники.

Ранее старший офицер отдела Управления начальника войск РХБ защиты ВС России Евгений Вебер рассказал, как будет демонтирован ртутный цех на территории «Усольехимпрома» в Усолье-Сибирском Иркутской области.

В июле президент России Владимир Путин поручил разработать план ликвидации экологических проблем в Усолье-Сибирском.

По его словам, «груз экологических проблем» накапливался в городе «ещё с 30‑х годов прошлого века».