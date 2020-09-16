В ВС России рассказали, как будет демонтирован ртутный цех в Усолье-Сибирском

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Старший офицер отдела Управления начальника войск РХБ защиты ВС России Евгений Вебер рассказал, как будет демонтирован ртутный цех на территории «Усольехимпрома» в Усолье-Сибирском Иркутской области.
В ВС России рассказали, как будет демонтирован ртутный цех в Усолье-Сибирском
  • РИА Новости

В беседе с РИА Новости он сообщил, что на первой стадии проведут демеркуризацию строительных конструкций за счёт обработки специальным раствором.

«При демонтаже конструкций цеха самое важное — это не создать пылевого облака, в котором будут ядовитые пары ртути, потому что оно будет сопоставимо с радиоактивным облаком. Поэтому мы постоянно будем ставить завесы, не должно возникнуть даже пыли, которую может поднять ветер», — пояснил Вебер.

Он уточнил, что работы начнутся, когда температура окружающей среды опустится ниже +16 °С.

По его словам, сама по себе ртуть не страшна, страшны её пары, а парить она начинает при +16 °С и выше.

«И чем выше температура, тем интенсивнее испаряется ртуть», — добавил Вебер.

Ранее стало известно, что общий объём отходов в Усолье-Сибирском превышает 2 млн тонн.

В июле президент России Владимир Путин поручил разработать план ликвидации экологических проблем в Усолье-Сибирском.

По его словам, «груз экологических проблем» накапливался в городе «ещё с 30‑х годов прошлого века».

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