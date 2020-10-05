Мэр Благовещенска рассказал о заболевании коронавирусом

Мэр Благовещенска Олег Имамеев рассказал о заболевании коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Мой очередной тест на ковид дал положительный результат. Симптомов никаких нет. Конечно, буду находиться на самоизоляции», — написал он в Instagram.

Имамеев призвал жителей города беречь себя и своих близких.

«Вы сами видите, что ситуация серьёзная. Сегодня она осложняется и сезонным ростом заболеваемости ОРВИ», — добавил чиновник.

Ранее о заболевании коронавирусом сообщил заместитель губернатора Челябинской области Анатолий Векшин.