Мэр Благовещенска рассказал о заболевании коронавирусом
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«Мой очередной тест на ковид дал положительный результат. Симптомов никаких нет. Конечно, буду находиться на самоизоляции», — написал он в Instagram.
Имамеев призвал жителей города беречь себя и своих близких.
«Вы сами видите, что ситуация серьёзная. Сегодня она осложняется и сезонным ростом заболеваемости ОРВИ», — добавил чиновник.
Ранее о заболевании коронавирусом сообщил заместитель губернатора Челябинской области Анатолий Векшин.