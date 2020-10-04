Замглавы Челябинской области госпитализирован с коронавирусом

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Заместитель губернатора Челябинской области Анатолий Векшин сообщил, что у него выявлен коронавирус, он госпитализирован с двусторонней пневмонией и 35%-ным поражением лёгких.
Замглавы Челябинской области госпитализирован с коронавирусом
  • РИА Новости

«Вот и я стал ещё одной единицей в статистике заболевших коронавирусом. Огромное спасибо врачам областной клинической больницы №3, благодаря их труду и заботе чувствую, что иду на поправку. Болезнь очень тяжёлая. У меня 35% поражения лёгких и двусторонняя пневмония», — написал Векшин в Facebook.

Он отметил, что коронавирус — «это не обычная ОРВИ, а очень тяжёлая болезнь».

30 сентября главу Пермского края Дмитрия Махонина выписали из больницы, где он лечился от коронавируса, и перевели на амбулаторное лечение.

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