Главу Пермского края выписали из больницы после лечения от COVID-19

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Главу Пермского края Дмитрия Махонина выписали из больницы, где он лечился от коронавируса, и перевели на амбулаторное лечение.
Главу Пермского края выписали из больницы после лечения от COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«Курс стационарного лечения Дмитрия Николаевича завершён, он отправлен домой на амбулаторное лечение», — приводит РИА Новости слова его пресс-секретаря Станислава Шубина. 

Он отметил, что решение о возвращении Махонина к работе в обычном режиме будет зависеть от состояния здоровья.

Махонин, победивший 13 сентября 2020 года на выборах губернатора Пермского края, был 17 сентября госпитализирован с COVID-19. 

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