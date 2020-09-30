Главу Пермского края выписали из больницы после лечения от COVID-19

Главу Пермского края Дмитрия Махонина выписали из больницы, где он лечился от коронавируса, и перевели на амбулаторное лечение.

Об этом сообщает URA.RU.

«Курс стационарного лечения Дмитрия Николаевича завершён, он отправлен домой на амбулаторное лечение», — приводит РИА Новости слова его пресс-секретаря Станислава Шубина.

Он отметил, что решение о возвращении Махонина к работе в обычном режиме будет зависеть от состояния здоровья.

Махонин, победивший 13 сентября 2020 года на выборах губернатора Пермского края, был 17 сентября госпитализирован с COVID-19.