Главу Пермского края выписали из больницы после лечения от COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«Курс стационарного лечения Дмитрия Николаевича завершён, он отправлен домой на амбулаторное лечение», — приводит РИА Новости слова его пресс-секретаря Станислава Шубина.
Он отметил, что решение о возвращении Махонина к работе в обычном режиме будет зависеть от состояния здоровья.
Махонин, победивший 13 сентября 2020 года на выборах губернатора Пермского края, был 17 сентября госпитализирован с COVID-19.