Названы города — лидеры по уровню зарплат в России

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Наиболее высокий уровень зарплат в России выявили в Москве, Южно-Сахалинске и Салехарде. Об этом свидетельствуют данные исследования РИА Новости.
Названы города — лидеры по уровню зарплат в России
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

Как отмечают авторы, в рейтинг вошли 100 самых крупных городов России, в которых на начало 2020 года проживали 65 млн россиян.

Средняя чистая зарплата в российской столице составила 103,1 тыс. рублей, а в Южно-Сахалинске и Салехарде — более 90 тыс. рублей.

Четвёртое место с показателем в 77 тыс. рублей занимает Сургут, а за ним — Ханты-Мансийск (75,4 тыс. рублей).

В августе сообщалось, что уровень средней зарплаты в России составляет 35 тыс. рублей.

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