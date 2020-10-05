Названы города — лидеры по уровню зарплат в России

Наиболее высокий уровень зарплат в России выявили в Москве, Южно-Сахалинске и Салехарде. Об этом свидетельствуют данные исследования РИА Новости.

Как отмечают авторы, в рейтинг вошли 100 самых крупных городов России, в которых на начало 2020 года проживали 65 млн россиян.

Средняя чистая зарплата в российской столице составила 103,1 тыс. рублей, а в Южно-Сахалинске и Салехарде — более 90 тыс. рублей.

Четвёртое место с показателем в 77 тыс. рублей занимает Сургут, а за ним — Ханты-Мансийск (75,4 тыс. рублей).

В августе сообщалось, что уровень средней зарплаты в России составляет 35 тыс. рублей.