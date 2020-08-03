Назван размер средней зарплаты в России
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Отмечается, что наиболее высокие зарплаты получают работники, занятые в рыболовстве и рыбоводстве.
Наименьшие зарплаты зафиксированы в сельском хозяйстве и лёгкой промышленности.
11 июля эксперты Института прогрессивного образования, учитывая ситуацию на рынке труда и возросший уровень безработицы, составили рейтинг профессий, обладателям которых проще остальных найти работу после ослабления карантинных мер в связи с распространением коронавируса.