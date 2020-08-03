Назван размер средней зарплаты в России

Короткая ссылка
Средняя зарплата в России составляет 35 тыс. рублей, следует из данных РИА Новости. Зарплаты в передовых отраслях превосходят отстающие в три раза.
Назван размер средней зарплаты в России
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

Отмечается, что наиболее высокие зарплаты получают работники, занятые в рыболовстве и рыбоводстве.

Наименьшие зарплаты зафиксированы в сельском хозяйстве и лёгкой промышленности.

11 июля эксперты Института прогрессивного образования, учитывая ситуацию на рынке труда и возросший уровень безработицы, составили рейтинг профессий, обладателям которых проще остальных найти работу после ослабления карантинных мер в связи с распространением коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить