Черноморский флот начал слежение за эсминцем Британии в Чёрном море

Черноморский флот приступил к слежению за эсминцем Военно-морских сил Великобритании в Чёрном море, сообщили в Национальном центре управления обороной России.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эскадренного миноносца Dragon ВМС Великобритании, зашедшего 4 октября 2020 года в акваторию Чёрного моря», — приводит заявление ТАСС.

В сентябре ЧФ России отслеживал действия судов Enterprise ВМС Великобритании и Yuma ВМС США в акватории Чёрного моря.

Российский фрегат «Адмирал Эссен» также проследил за эсминцем «Франклин Рузвельт» ВМС США, который зашёл в Чёрное море.