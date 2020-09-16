Черноморский флот следит за судами ВМС Великобритании и США

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Черноморский флот России начал отслеживать действия судов Enterprise ВМС Великобритании и Yuma ВМС США, которые зашли в акваторию Чёрного моря.
Черноморский флот следит за судами ВМС Великобритании и США
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями гидрографического судна Enterprise ВМС Великобритании и быстроходного военно-транспортного судна Yuma ВМС США, зашедших 16 сентября 2020 года в акваторию Чёрного моря», — цитирует ведомство ТАСС.

Ранее российский фрегат «Адмирал Эссен» начал следить за эсминцем «Франклин Рузвельт» ВМС США, который зашёл в Чёрное море.

Также противолодочный самолёт Ту-142 ВМФ России выполнил наблюдательный полёт над Чёрным морем.

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