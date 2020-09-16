Противолодочный Ту-142 выполнил наблюдательный полёт над Чёрным морем

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Противолодочный самолёт Ту-142 ВМФ России выполнил наблюдательный полёт над Чёрным морем, сообщили в Минобороны.
Противолодочный Ту-142 выполнил наблюдательный полёт над Чёрным морем
  • РИА Новости

«16 сентября 2020 года противолодочный самолёт Ту-142 морской авиации ВМФ России выполнил плановый полёт в международном воздушном пространстве над акваторией Черного моря», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, на маршруте его сопровождали истребители Су-30СМ Черноморского флота.

Продолжительность полёта составила около пяти часов, добавили в ведомстве.

Ранее воздушное патрулирование над нейтральными водами Чёрного моря выполнили два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3.

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