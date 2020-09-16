Противолодочный Ту-142 выполнил наблюдательный полёт над Чёрным морем
- РИА Новости
«16 сентября 2020 года противолодочный самолёт Ту-142 морской авиации ВМФ России выполнил плановый полёт в международном воздушном пространстве над акваторией Черного моря», — приводит ТАСС сообщение.
Как отмечается, на маршруте его сопровождали истребители Су-30СМ Черноморского флота.
Продолжительность полёта составила около пяти часов, добавили в ведомстве.
Ранее воздушное патрулирование над нейтральными водами Чёрного моря выполнили два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3.