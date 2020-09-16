Два Ту-22М3 пролетели над нейтральными водами Чёрного моря

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Два бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России совершили полёт над нейтральными водами Чёрного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны.
Два Ту-22М3 пролетели над нейтральными водами Чёрного моря
  • РИА Новости

«Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Чёрного моря», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что во время полёта экипажи бомбардировщиков «преодолели около 4,5 тыс. километров и находились в воздухе более пяти часов».

В ведомстве сообщили, что на отдельных этапах маршрута самолёты сопровождали Су-27 ВКС России, а также истребители иностранных государств.

В Минобороны отметили, что лётчики дальней авиации регулярно выполняют полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Чёрного и Балтийского морей, Тихого океана, и подчеркнули, что все полёты самолётов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

14 сентября сообщалось, что два ракетоносца Ту-160 совершили полёт над Баренцевым и Норвежским морями, а также Атлантическим океаном.

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