Два Ту-160 выполнили полёт над Баренцевым и Норвежским морями

Два ракетоносца Ту-160 совершили полёт над Баренцевым и Норвежским морями, а также Атлантическим океаном. Об этом сообщили в российском Минобороны.

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РИА Новости

«На отдельных этапах маршрута российские самолёты сопровождали МиГ-31 морской авиации ВМФ России, а также истребители F-16 ВВС Норвегии», — приводит РИА Новости сообщение. Отмечается, что полёт продолжался около десяти часов. В ведомстве подчеркнули, что «все полёты самолётов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства». 12 сентября сообщалось, что два самолёта Ту-142 выполнили плановые полёты над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей.