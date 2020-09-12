Ту-142 совершили полёты над Баренцевым, Норвежским и Северным морями

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Два самолёта Ту-142 выполнили плановые полёты над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.
Ту-142 совершили полёты над Баренцевым, Норвежским и Северным морями
  • © Михаил Климентьев
  • РИА Новости

«12 сентября 2020 года два дальних противолодочных самолёта Ту-142 Северного флота выполнили плановые полёты над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

Уточняется, что длительность полёта составила более 11 часов. Российские самолёты на отдельных этапах маршрута сопровождались истребителями иностранных государств.

Отмечается, что все манёвры были выполнены в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-27 поднимался на перехват самолётов США над Чёрным морем.

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