Су-27 поднимался на перехват самолётов США над Чёрным морем

Российский истребитель Су-27 поднимался на перехват стратегического самолёта-разведчика RC-135 ВВС США и самолета базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США над Чёрным морем.

По информации Национального центра управления обороной Российской Федерации, средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Чёрного моря были обнаружены приближающиеся к границе две воздушные цели.

«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США и самолёт базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США.

Ранее сообщалось, что МиГ-29 сопроводил два самолёта ВВС Норвегии над Баренцевым морем.