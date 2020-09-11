Су-27 поднимался на перехват самолётов США над Чёрным морем
- РИА Новости
По информации Национального центра управления обороной Российской Федерации, средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Чёрного моря были обнаружены приближающиеся к границе две воздушные цели.
«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа», — приводит ТАСС сообщение.
Отмечается, что экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США и самолёт базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США.
Ранее сообщалось, что МиГ-29 сопроводил два самолёта ВВС Норвегии над Баренцевым морем.