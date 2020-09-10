МиГ-29 сопроводил два самолёта ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Российский истребитель МиГ-29 был поднят для сопровождения самолётов ВВС Норвегии над Баренцевым морем, сообщает Национальный центр управления обороной России.

Как отмечается, средства контроля воздушного пространства обнаружили две воздушные цели над нейтральными водами.

«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушений государственной границы России в воздух был поднят истребитель МиГ-29 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота», — приводит ТАСС сообщение.

Экипаж идентифицировал объекты как норвежские Р-3С Orion и Falcon 20.

Уточняется, что нарушения госграницы зафиксировано не было.

Накануне два МиГ-29 поднимались в воздух из-за самолётов ВВС Норвегии.