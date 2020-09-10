МиГ-29 сопроводил два самолёта ВВС Норвегии над Баренцевым морем

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Российский истребитель МиГ-29 был поднят для сопровождения самолётов ВВС Норвегии над Баренцевым морем, сообщает Национальный центр управления обороной России.
МиГ-29 сопроводил два самолёта ВВС Норвегии над Баренцевым морем
  • РИА Новости

Как отмечается, средства контроля воздушного пространства обнаружили две воздушные цели над нейтральными водами.

«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушений государственной границы России в воздух был поднят истребитель МиГ-29 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота», — приводит ТАСС сообщение.

Экипаж идентифицировал объекты как норвежские Р-3С Orion и Falcon 20.

Уточняется, что нарушения госграницы зафиксировано не было.

Накануне два МиГ-29 поднимались в воздух из-за самолётов ВВС Норвегии.

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