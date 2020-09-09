Два МиГ-29 подняли над Баренцевым морем из-за самолётов ВВС Норвегии

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Два российских истребителя МиГ-29 ВКС России подняли в воздух из-за самолёта радиотехнической разведки и патрульного самолёта ВВС Норвегии над Баренцевым морем. Об этом проинформировал Национальный центр управления обороной России.
Два МиГ-29 подняли над Баренцевым морем из-за самолётов ВВС Норвегии
  • globallookpress.com

Отмечается, что российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Баренцева моря две приближающиеся к государственной границе России воздушные цели.

«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушений государственной границы России в воздух были подняты два истребителя МиГ-29», — приводит РИА Новости сообщение.

В центре сообщили, что экипажи МиГ-29 «классифицировали их как самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы Falcon 20 и самолёт базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии».

8 сентября МиГ-29 подняли в воздух над Баренцевым морем из-за норвежского самолёта радиоэлектронной разведки и борьбы.

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